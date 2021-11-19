وزارة الشؤون الاجتماعية: التمديد في آجال الاعتراض للحصول على المساعدات المالية الاستثنائية

أفادت وزارة الشؤون الإجتماعية اليوم الجمعة أنه سيتم التمديد في آجال تقديم مطالب الاعتراض على المنصة الالكترونية المخصصة للغرض للحصول على المساعدات المالية الظرفية والاستثنائية المقدرة ب300 دينار التي انطلقت الوزارة في صرفها لفائدة عدد من العائلات المتضررة من جائحة كورونا وذلك بداية من اليوم الجمعة 19 و الى غاية يوم 26 نوفمبر الجاري

ودعت وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا الصدد المواطنين الذين قاموا بتسجيل مطالبهم عبر المنصة المخصصة للغرض خلال الفترة المتراوحة من 24 أوت الى 24 سبتمبر 2021 والتي تم رفضها الى تحميل وثائق الإثبات الضرورية وجوبا

ولفتت الوزارة الى أنه سيتم تمكين المواطنين المعنيين بتقديم مطالب الاعتراض من الدخول إلى حساباتهم بالمنصة باستعمال كلمة العبور للاطلاع على أسباب الرفض وتحيين أو استكمال المعطيات الخاطئة أو المنقوصة (إضافة فرد أو تغيير الحالة المدنية أو بيانات الاتصال)

وتذكر الوزارة أن ّ مصالحها المعنيّة ستتولّى دراسة مطالب الاعتراض المقدّمة في الآجال المذكورة وإجابة المعنيّين بها عبر إرساليات قصيرة في أجل أقصاه شهرين من تاريخ تقديم مطلب الاعتراض