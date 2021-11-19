هذا ما تقرر في حق ”سواغ مان” في شكاية قدمها البنك السويسري وتأجيل قضيّة تبييض الأموال

أعلن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 ، أنّ دائرة الاتهام المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة قرّرت حفظ جريمة الخيانة في حق المتهم مغني الراب ” سواغ مان ” في خصوص شكاية تقدّم بها بنك سويسري ضدّه نسبت إليه اختلاس مبلغ 11 مليون فرنك سويسري (حوالي 34 مليون دينار).

وأوضح الترخاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ حفظ التهمة تمّ لعدم توفّر الأركان القانونيّة مبيّنا في الآن نفسه أنّ وقائع الحادثة موضوع الشكوى تعود إلى سنة 2018.

أمّا بخصوص القضيّة المتعلّقة بتبييض الأموال والمنشورة ضدّه لدى الدائرة الجنائيّة المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس فقد أشار الترخاني إلى أنّها مؤجّلة لجلسة يوم 2 ديسمبر 2021.