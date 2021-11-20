المهدية : تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد مع تعافي 5 مصابين

رصدت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة جائحة فيروس كورونا المستجد بالمهدية، السبت، 9 إصابات جديدة بالفيروس التاجي أغلبها بالدائرة الصحية بالشابة.

وارتفع عدد حالات الشفاء، منذ ظهور الوباء، إلى 24881 حالة وذلك بعد تسجيل تعافي 5 مصابين وفق ما أظهرته نتائج التحاليل المخبرية لـ54 عينة.

وأحصت الجهة، منذ بداية الجائحة، 25710 إصابة من بينها 773 حالة وفاة و46 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 813 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس من بينهم 284 انتفعوا بالجرعة الاولى و339 بالجرعة الثانية و174 بالجرعة الثالثة فيما تلقى 16 مواطنا تطعيما بهدف السفر خارج حدود البلاد.