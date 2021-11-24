سليانة: تطعيم 108 ألاف و281 شخصا بالجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس “كورونا”

بلغ عدد الأشخاص المطعمين بالجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس “كورونا” منذ بداية الحملة الوطنية للتلقيح الى غاية اليوم الاربعاء بولاية سليانة 108 ألاف و281 شخصا (أي بنسبة 64 بالمائة من المسجلين)، وبلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 79 ألفا و329 شخصا (أي بنسبة 40 بالمائة من المسجلين) من مجموع 178 ألفا و152 شخصا مسجلا، وفق المدير الجهوي للصحة عادل الحدادي.

واعتبر الحدادي في تصريح ل(وات) أن نسبة الإقبال “لاتزال غير كافية”، داعيا بالمناسبة كافة المواطنين من مختلف المعتمديات إلى الإقبال بكثافة على التلقيح، واوضح بخصوص الحالة الوبائية المرتبطة بالفيروس أن الجهة لم تسجل أية حالة وفاة منذ 15 يوما تقريبا، اضافة الى عدم تسحيل حالات ايجابية في الايام المنقضية وخلو كل المستشفيات من مرضى “كوفيد”

يشار الى ان العدد الجملي للأشخاص الذين أتموا التلقيح من الذين تفوق أعمارهم ا 60 سنة بلغ 22 ألفا و443 شخصا و14 ألفا و205 اشخاص للذين تتراوح اعمارهم بين 50 و 59 سنة، في حين بلغ عدد الأشخاص الملقحين بالجرعة الثانية ممن تتراوح اعمارهم بين 40 و49 سنة 13 ألفا و399 شخصا وبلغ عدد المطعمين كليا ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و39 سنة 22 ألفا و143 شخصا، وفق تقرير للادارة الجهوية للصحة.