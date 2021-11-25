تسجيل تطور في قيمة الإستثمارات الفلاحية الخاصة إلى غاية موفى أكتوبر2021

بلغت قيمة الإستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها إلى غاية موفى شهر أكتوبر 2021، نحو 391،9 مليون دينار مقابل 330،9 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2020

وسجلت هذه الاستثمارات بذلك تطورا بـ 18،4 بالمائة على مستوى القيمة، وفق ما نشرته وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، أمس الأربعاء، 24 نوفمبر 2021، على موقعها الإلكتروني .

وأوضحت الوكالة أنه بالمقارنة مع مخطط التنمية 2016-2020 شهدت الإستثمارات الفلاحية الخاصة تراجعا بـ 31،2 بالمائة من حيث العدد و29،5 بالمائة على مستوى القيمة.

وبينت ، أن الإستثمارات المصادق عليها ستمكن من إحداث 3073 موطن شغل قار مقابل 2631 خلال الفترة نفسها من سنة 2020.

وكشفت الوكالة أنه تمت المصادقة على إسناد 51 قرضا عقاريا بقيمة 8 مليون دينار مقابل 41 قرضا بقيمة 6،2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2020 و64 قرضا عقاريا بقيمة 10 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2019 .

وستمكن هذه القروض من إدماج 518 هكتار من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية مقابل 401 و694 هكتار من الأراضي خلال سنتي 2020 و2019 على التوالي.

كما تم إلى موفى شهر أكتوبر2021، إصدار 2759 إذن بالصرف بقيمة 90،2 مليون دينار . وأشارت الوكالة إلى وجود 1808 ملف جاهز للصرف بقيمة 48،6 مليون دينار.