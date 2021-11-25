المهدية: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا مع ارتفاع في نسبة إشغال أسرة الإنعاش

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية بالجهة الصحية المهدية، لـ88 عينة، صدرت الخميس، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مع تعافي مصاب واحد.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 3 بهبيرة وإصابتين (02) بكل من أولاد الشامخ والجم.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25729 إصابة، من بينها 24908 حالة شفاء، و773 حالة وفاة، و48 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وارتفعت نسبة إشغال إسرة الانعاش بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر إلى 70 بالمائة، بعد أن استقرت عند 30 بالمائة لأكثر من الشهر.

وتلقى 1334 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي، من بينهم 549 انتفعوا بالجرعة الأولى، و537 بالجرعة الثانية، و242 بالجرعة الثالثة، فيما تلقى 6 مواطنين تطعيما بغاية السفر خارج حدود البلاد.