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المهدية: تسجيل حالة وفاة واحدة و6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

2021/11/29 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا بالمهدية، الاثنين، حالة وفاة واحدة لمصاب بفيروس كورونا المستجد بالدائرة الصحية بالمهدية.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ50 عينة، صدرت اليوم، تسجيل 6 إصابات جديدة، توزعت إلى 3 بهبيرة وإصابة واحدة بكل من المهدية والشابة.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25743 إصابة من بينها 24919 حالة شفاء و774 حالة وفاة و50 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 914 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي من بينهم 439 تلقوا الجرعة الأولى و257 انتفعوا بالجرعة الثانية و211 بالجرعة الثالثة فيما تلقى 7 أشخاص تطعيما بهدف السفر خارج حدود البلاد.

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