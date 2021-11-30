وزارة الفلاحة ترخص بمقايضة الحبوب من القمح الصلب والقمح اللين بالحبوب المنتجة في 2021

أعلمت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنّه تقرّر الترخيص، بداية من، الثلاثاء، وإلى غاية يوم 31 ديسمبر 2021، في مقايضة بذور القمح الصلب المثبتة وبذور القمح اللين المثبتة بالقمح الصلب والقمح اللين صابة 2021 استنادا إلى أسعار الحبوب عند الإنتاج لموسم التجميع 2021 بما في ذلك منحة التسليم السريع.

واعتبرت أنّ هذا الإجراء يأتي في إطار التشجيع على استعمال بذور الحبوب المثبتة خلال الموسم الفلاحي 2021 /2022.

وأكّدت الوزارة أنّه لا يزال لدى شركات إنتاج البذور وبمراكز توزيع البذور كميّات كافية من بذور وبمراكز توزيع البذور كميّات كافية من بذور الحبوب المثبتة لتلبية جميع طلبات الفلاّحين خلال الفترة المتبقية من موسم البذر.