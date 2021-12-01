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فتح المنصة الخاصة بالمنح الاستثنائية والظرفية لفائدة أجراء المؤسسات السياحية

2021/12/01 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، عن اعادة فتح المنصة الخاصة بالمنح الاستثنائية والظرفية لفائدة أجراء المؤسسات السياحية والصناعات التقليدية المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19″، بعنوان شهر نوفمبر 2021، وذلك خلال الفترة المتراوحة بين 01 و07 ديسمبر 2021.

وبينت الوزارة في بلاغ لها الاربعاء، ان المطالب تودع حصريا عبر المنصة الالكترونية:helptourism.social.tn مشيرة الى ان الاجراء ياتي تنفيذا لأحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2021 والقرار المشترك لوزيري الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المؤرخ في 25 جانفي 2021.

وتجدر الإشارة انه يجب إعادة التسجيل مع بداية كل شهر بالنسبة للمؤسسات التي لم يستوف عمالها كامل دفعات المساعدات الاجتماعية المستحقة (06 أشهر على أقصى تقدير).

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