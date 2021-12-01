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المهدية: الحالات النشطة ترتفع إلى 80 بعد تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/12/01 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

ارتفعت الحالات الحاملة لفيروس كورونا المستجد بالمهدية، الأربعاء، إلى 80 حالة، بعد تسجيل 13 إصابة جديدة، وفقا لنتائج التحاليل المخبرية لـ129 عينة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 6 بالمهدية و5 بهبيرة وإصابة واحدة بكل من سيدي علوان وبومرداس.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25780 إصابة، من بينها 24926 حالة شفاء (بعد تعافي 4 مصابين اليوم) و774 حالة وفاة.

وتلقى 980 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس، من بينهم 494 انتفعوا بالجرعة الأولى، و284 بالجرعة الثانية، و197 بالجرعة الثالثة، و5 مواطنين تلقوا تطعيما بهدف السفر خارج البلاد.

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