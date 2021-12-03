تخصيص 2 بالمائة من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية لفائدة ذوي الإعاقة

أكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، اليوم الجمعة، التزام الدولة التونسية بتخصيص 2 بالمائة من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية لفائدة ذوي الإعاقة، مشيرا الى إمكانية الترفيع في هذه النسبة خلال المرحلة المقبلة.

وأفاد مالك الزاهي، خلال افتتاح معرض ضمن الأيام الإبداعية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية بمناسبة اليوم الوطني والعالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الموافق ليوم 3 ديسمبر من كل سنة، ان رؤية الوزارة تجاه هذه الفئة لاتقتصر على تقديم المساعدات فحسب بل تشمل إعادة إدماجهم في الحياة الاقتصادية عبر مساعدتهم على بعث مشاريع خاصة وانتدابهم في القطاع العام.

وأفاد المكلف بمهمة حوكمة التصرف في الجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، فتحي العارم، من جهته، أن الأيام الإبداعية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تسجل مشاركة أكثر من 70 جمعية و80 عارض تعد فرصة هامة لدعم دور ذوي الاعاقة وإبراز قدراتهم ومواهبهم وإدماجهم في سوق العمل وبالدورة الاقتصادية من اجل التسويق لمنتجاتهم وللاستفادة من إمكانياتهم التي تفوق في بعض الأحيان إمكانيات شخص سليم.

واعتبرت المديرة العامة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية رجاء بن إبراهيم أن هذه التظاهرة التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع عدد هام من الجمعيات المهتمة بهذه الفئة، ترمي الى تعزيز وتثمين ابتكارات ومنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وطالب مجموعة من المشاركين في المعرض من ذوي الاحتياجات الخصوصية الذين حمل بعضهم الشارات الحمراء، بأهمية تكريس حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية التي يكفلها الدستور التونسي والقوانين المتعلقة خاصة بالعمل والحق في العيش الكريم، داعين بالخصوص الى تفعيل القوانين ذات العلاقة ومبدأ تطبيق نسبة 2 بالمائة لتشغيل هذه الفئة الاجتماعية.

يذكر أن الأيام الإبداعية للاشخاص ذوي الاعاقة التي تتواصل على مدى ثلاثة أيام بمقر جامعة تونس للتعلم مدى الحياة بالعاصمة، سجلت في اليوم الأول عرض مجموعة من الرسوم والخزف والأشغال اليدوية وغيرها لأشخاص من ذوي الإعاقة، قصد مزيد التوعية بقضايا الإعاقة ودعم حقوق ذوي الاحتياجات الخصوصية ونشر الوعي بضرورة تشريكهم وإدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.