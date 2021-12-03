تسجيل 151 إصابة جديدة و4 وفيات بتاريخ 2 ديسمبر الجاري

سجلت وزارة الصحة، 2 ديسمبر الجاري، 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات مصرح بها أوليا بذات التاريخ.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية، حسب بلاغ وزارة الصحة الدوري حول الوضع الوبائي الخاص بكوفيد- 19 بالبلاد، 4.27 بالمائة، إثر إجراء 3537 تحليلا مخبريا.

وبلغت عدد الحالات الجديدة المقيمة بالمستشفيات والمصحات الخاصة بتاريخ 2 ديسمبؤ الجاري، 13 مقيما، ليبلغ العدد الجملي للمقيمين حاليا بالقطاعين العام والخاص، 154 مقيما.

كما بينت الوزارة في ذات البلاغ، أن عدد الحالات المقيمة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص بذات التاريخ، وصلت إلى 54 حالة بالإضافة إلى تسجيل 14 حالة تحت التنفس الاصطناعي بالقطاعين.

ويشار أن تونس سجلت اليوم الجمعة أول إصابة بمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا لشاب قادم من احد بلدان افريقيا جنوب الصحراء على متن رحلة من إسطنبول (تركيا).