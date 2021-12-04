وزارة الصحة:219 اصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد ليوم 3 ديسمبر الجاري و219 تحليلا إيجابيا من مجموع 5880 تحليلا مخبريا. وأوضحت الوزارة مساء السبت في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 25 الفا و 398 حالة وفاةوأكدت أن عدد المتعافين من الفيروس ليوم 1ديسمبر الجاري قد بلغ 112 شخصا ، ليبلغ بذلك العدد الجملي للمتعافين 691 ألفا و522 شخصاكما أشارت إلى أن عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام و الخا ص بلغ 154 مصابا ، من بينهم 11 حالة جديدة ليوم أمس ،وان عدد المقيمين بأقسام العنايةالمركزة بلغ 51 ،في حين يخضع 14 شخصا للتنفس الاصطناعي. و أعلنت الوزارة كذلك ان نسبة التحاليل الايجابية اليومية بلغت 3.72 بالمائة. من جهة أخرى، نشرت الوزارة رسوما بيانية تعلقت بتوزيع عدد الوفيات المصرح عنها حسب تاريخ الوفاة خلال الأربعة عشرة الأخير ة من 20 نوفمبر الماضي إلى 3 ديسمبر الجاري.

كما أوضحت في بلاغها ان عدد الوفيات الذي يتم نشره يوميا يمثل عدد الوفيات المبلغ عنها في اليوم ذاته و يشمل الوفيات التي حصلت في 24 ساعة الماضية المبلغ عنها في اليوم نفسه والتي حدثت أيضا في الأيام السابقة ولم يتم الإعلان عنها في الإبان.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من السنة نفسها