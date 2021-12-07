تطاوين: تسجيل 4 إصابات بكورونا وفرق التلقيح في حي المهرجان وقرية قطوفة من تطاوين الشمالية

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بتطاوين، خلال الساعات ال24 الماضية، 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، حالتان منها في معتمدية البئر الاحمر وحالة واحدة في معتمدية تطاوين الشمالية والرابعة في معتمدية غمراسن.

وأفادت الادارة الجهوية للصحة بأن شخصين مصابين يقيمان في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين للعلاج ويوجدان تحت المراقبة الطبية.

من ناحية أخرى، تتواصل حملات التلقيح عبر مختلف المراكز الصحية، إضافة إلى الحملات الميدانية، التي شملت اليوم الثلاثاء، السوق الأسبوعية بحي المهرجان، ومنطقة قطوفة من معتمدية تطاوين الشمالية.

يذكر أن عدد ضحايا هذا الوباء في الجهة بلغ 500 وفاة واكثر من 12500 حالة إيجابية.