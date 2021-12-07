إرتفاع عدد الاصابات بفيروس إلتهاب القصيبات الهوائية لدى الأطفال بالقيروان

هام: منظمة الصحة العالمية تحسمها بخصوص اجبارية التلقيح..

من بينها حلّ مجلس النواب/ محمود البارودي يكشف قرارت قيس سعيّد التي سيُعلنها يوم 17 ديسمبر” #خبر_عاجل

المسح الوطني للهجرة: آلاف المهندسين والأطباء غادروا تونس

تطاوين: تسجيل 4 إصابات بكورونا وفرق التلقيح في حي المهرجان وقرية قطوفة من تطاوين الشمالية

2021/12/07 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بتطاوين، خلال الساعات ال24 الماضية، 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، حالتان منها في معتمدية البئر الاحمر وحالة واحدة في معتمدية تطاوين الشمالية والرابعة في معتمدية غمراسن.

وأفادت الادارة الجهوية للصحة بأن شخصين مصابين يقيمان في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين للعلاج ويوجدان تحت المراقبة الطبية.

من ناحية أخرى، تتواصل حملات التلقيح عبر مختلف المراكز الصحية، إضافة إلى الحملات الميدانية، التي شملت اليوم الثلاثاء، السوق الأسبوعية بحي المهرجان، ومنطقة قطوفة من معتمدية تطاوين الشمالية.

يذكر أن عدد ضحايا هذا الوباء في الجهة بلغ 500 وفاة واكثر من 12500 حالة إيجابية.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn