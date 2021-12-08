شاب يحتجز فتاة قاصر بمنزل مهجور بسوسة.. وهكذا تمّ القبض عليه #خبر_عاجل

أطاحت الوحدات الأمنية، مساء الثلاثاء 7 ديسمبر، بشخص مفتش عنه من مواليد 1984 قام باحتجاز فتاة قاصر في منزل مهجور .

وأفاد مندوب حماية الطفولة بسوسة طاهر العارم في تصريح لإذاعة “الجوهرة آف آم”، بأن عائلة الفتاة تقدمت إلى الوحدات الأمنية ببلاغ بشأن عدم عودة ابنتهم إلى المنزل بعد انتهاء توقيت عملها، وباتصالهم بها أفادت بأنها محتجزة في أحد المنازل المهجورة.

وقامت الوحدات الأمنية، بإذن من النيابة العمومية بمداهمة المنزل حيث تم العثور على الفتاة رفقة الشاب الذي قام باحتجازها.

وأذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 بالاحتفاظ بالشاب، وعرض الفتاة على أنظار الطب الشرعي والنفسي مع مواصلة الأبحاث في الموضوع.