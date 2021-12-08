المنستير-كوفيد19: تسجيل 13 إصابة جديدة وصفر وفيات خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري

أفادت الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير، اليوم الاربعاء، بأنّها لم تسجل خلال الايام الستة الأولى من ديسمبر الجاري التصريح بوفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتحافظ الجهة على مجموع 1011 وفاة غير أنّها سجلت في ذات الفترة 13 إصابة إضافية ليتطور مجموع الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 40 ألفا و167 إصابة.

وتطور العدد الجملي للحالات النشطة إلى 89 حالة نشطة بتاريخ 6 ديسمبر الجاري مقابل 86 حالة نشطة بتاريخ 5 ديسمبر الجاري في الوقت الذي تراجع فيه عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المقيمة بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة إلى 7 حالات مقابل 8 حالات بتاريخ 5 ديسمبر 2021. وبلغ مجموع حالات التعافي إلى 39 ألفا و60 حالة تعافي.

وشهدت الجهة الصحية بالمنستير بتاريخ 7 ديسمبر الجاري استكمال تلقيح 46 فاصل 80 في المائة من مجموع سكان ولاية المنستير، وتلقي 35 فاصل 44 في المائة الجرعة الثانية من التلقيح، و53 فاصل 77 في المائة الجرعة الأولى من التلقيح من جملة سكان الجهة حسب ذات المصدر.