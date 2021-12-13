قرعة الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد إعادتها

فيما يلي القرعة الجديدة للدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي سحبت اليوم الاثنين في نيون بسويسرا بعد إعادة القرعة الأصلية لأسباب فنية.

بايرن ميونيخ – سالزبورغ

مانشستر سيتي – سبورتنغ لشبونة

أياكس أمستردام – بنفيكا

ليل – تشيلسي

مانشستر يونايتد – أتليتيكو مدريد

يوفنتوس – فياريال

ليفربول – إنتر ميلان

ريال مدريد – باريس سان جيرمان

وستخوض الأندية المذكورة في البداية مباراة العودة على أرضها. وستقام مباريات الذهاب في 15 و16 و22 و23 فيفري المقبل على أن تقام مباريات العودة في 8 و9 و15 و16 مارس 2022.