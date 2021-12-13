الميزان التجاري الغذائي يسجل عجزا بقيمة 1952،4 مليون دينار إلى موفى نوفمبر 2021

سجل الميزان التجاري الغذائي خلال الـأشهر الـ11 الأولى من سنة 2021، عجزا بقيمة 1952،4 مليون دينار مقابل عجز ب678،8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2020، ليبلغ معدل التغطية 66،7 بالمائة مقابل معدل 86،7 بالمائة خلال سنة 2020، حسب معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، الإثنين.

وتراجعت الصادرات ، على مستوى القيمة، بنسبة 11،2 بالمائة مقابل زيادة الواردات من المواد الغذائية بنسبة 15،4 بالمائة.

ويعود عجز الميزان التجاري الغذائي، أساسا، إلى تطور نسق واردات الحبوب بنسبة 25،9 بالمائة وتراجع صادرات زيت الزيتون بنسبة 32،5 بالمائة من جهة أخرى.

تطور أسعار المواد الأساسية المصدرة خلال نهاية نوفمبر2021

سجلت أسعار صادرات زيت الزيتون ارتفاعا بنسبة 42،8 بالمائة كما زادت أسعار صادرات الطماطم بنسبة 20،9 بالمائة وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020.

في المقابل، تراجعت أسعار صادرات التمور والقوارص ومواد الصيد البحري بنسب بلغت على التوالي 12،1 بالمائة و7،2 بالمائة و2،5 بالمائة.

كما بينت معطيات المرصد أنه في نهاية شهر نوفمبر 2021، تم تسجيل انخفاض هام في واردات البطاطا واللحوم والسكر.

وشهدت أسعار واردات الحبوب ارتفاعا، ليزيد سعر القمح الصلب بنسبة 22،5 بالمائة والقمح اللين بنسبة 29،8 بالمائة والشعير بنسبة 34،9 بالمائة وحبوب الذرة بنسبة 52،8 بالمائة.

كما ارتفعت أسعار واردات الزيوت النباتية بنسبة 41،6 بالمائة والحليب ومشتقاته بنسبة 15،3 بالمائة والسكر بنسبة 13،8 بالمائة في حين انخفضت أسعار الواردات من واللحوم والبطاطا بنسب بلغت على التوالي 37،8 بالمائة و9،3 بالمائة.

يشار إلى أن عجز الميزان التجاري لتونس قد تعمق، نهاية نوفمبر 2021، بنسبة 25،6 بالمائة لتبلغ قيمته 14653،8 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 11666،6 مليون دينار في 2020.

كما زاد إجمالي الواردات بنسبة 21،7 بالمائة مقارنة بسنة 2020، لتزيد قيمتها من 46617،0 مليون دينار في 2020 إلى 56723،4 مليون دينار في 2021.

ومثلت الصادرات الغذائية 9،3 بالمائة من اجمالي الصادرات في حين مثلت الواردات الغذائية نسبة 10،3 بالمائة من مجموع الواردات.

وارتفعت حصّة العجز التجاري الغذائي من اجمالي العجز التجاري لتونس ب7،5 نقطة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020 ليتحوّل هذا العجز من 5،8 بالمائة إلى 13،3 بالمائة.