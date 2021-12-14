عاجل: الطبوبي يرد على تصريحات رئيس الجمهورية..ويكشف موقف الاتحاد..

في رده على تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال الكلمة التي توجها بها مساء امس للشعب التونسي قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي” ان الاتحاد مع مسار 25 جويلية ويحترم ارداة الشعب ولكن لا يعطي صك على بياض لاي ان كان “وفق تعبيره.

وتابع الطبوبي خلال كلمة القاها على هامش المؤتمر العادي للاتحاد بصفاقس اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 ” نحن قلنا لنتعلم من الاخطاء السابقة ونبني المستقبل مع بعض..ولكن اليوم من يقول انا او لا احد نقولو له نحن متاع تونس ونحن ملاكة مناش كراية.”

وأكد في السياق متصل على ان السهام التي تم توجيهها الى الاتحاد لم تكن في محلها وهو كامين عام للمنظمة الشغيلة لن يتركها تمر هكذا، وفق تعبيره.

واضاف الطبوبي “نحن نحترم المقامات ولا نتهكم على احد ..نحن نحترم ارداة الشعب الذي اختار الرئيس ونحترم مؤسسة الرئاسة ولكن لا نريد ان يهان اي احد بل نريد توحيد التونسيين.”

وشدد الطبوبي في كلمته على ان الاتحاد مستقل ولا احد يقوده وسيبقى مستقل ولن يصطف وراء اي صف او اي طرف وفق تعبيره.