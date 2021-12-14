القبض على 2145 شخصا مفتّش عنهم من اجل تورطهم في قضايا مختلفة..

تمكّنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهوريّة خلال الفترة الممتدّة بين يومي 05 و11 ديسمبر 2021 من تحقيق أهمّ النّتائج التّالية:
– إحباط 113 عملية تهريب وقد قدّرت القيمة الماليّة الجمليّة للبضائع المهرّبة المحجوزة بأكثر من 02 مليون و 690 ألف دينار.
– إلقاء القبض على 2145 شخصا مفتّش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حقّ عامّ.
– حجز 134 وسيلة نقل مفتّش عنها.
– حجز 0.535 كلغ من “الزطلة” و 48 قطعة مخدرة و21 قرصا مخدرا.
– حجز 06 بنادق صيد ممسوكة دون رخصة و142 خرطوشة.
– إحباط 19 عملية اجتياز الحدود البرية خلسة والقبض على 35 مجتازا.
– إحباط 07 عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة والقبض على 10 مجتازين.