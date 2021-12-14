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القبض على 2145 شخصا مفتّش عنهم من اجل تورطهم في قضايا مختلفة..

2021/12/14 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكّنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهوريّة خلال الفترة الممتدّة بين يومي 05 و11 ديسمبر 2021 من تحقيق أهمّ النّتائج التّالية:

– إحباط 113 عملية تهريب وقد قدّرت القيمة الماليّة الجمليّة للبضائع المهرّبة المحجوزة بأكثر من 02 مليون و 690 ألف دينار.

– إلقاء القبض على 2145 شخصا مفتّش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حقّ عامّ.

– حجز 134 وسيلة نقل مفتّش عنها.

– حجز 0.535 كلغ من “الزطلة” و 48 قطعة مخدرة و21 قرصا مخدرا.

– حجز 06 بنادق صيد ممسوكة دون رخصة و142 خرطوشة.

– إحباط 19 عملية اجتياز الحدود البرية خلسة والقبض على 35 مجتازا.

– إحباط 07 عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة والقبض على 10 مجتازين.

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