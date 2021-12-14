الشركة الوطنية للسكك الحديدية تعلن عن منع دخول دخول أعوانها و الأشخاص البالغين من العمر 18 عاما دون الاستظهار بجواز التلقيح

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية، الثلاثاء، عن منع دخول أعوانها و الأشخاص البالغين من العمر 18 عاما فما فوق من حرفاء و زائرين و مرافقين، إلى المقرّات و المصالح و المرافق التّابعة لها، بداية من يوم 22 ديسمبر الجاري، دون الإستظهار بجواز التلقيح ضد كوفيد-19 في نسخته الورقية أو الرقمية

ويتنزل هذا القرار، وفق بلاغ صادر عن الشركة، في إطار انخراطها في المجهود الوطني لمجابهة انتشار فيروس سارس كوف – 2 و عملا بالمرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021 المتعلّق بجواز التلقيح

ودعت الشركة الوطنية للسكك الحديدية في هذا الصدد، إلى التقيّد بهذا الإجراء لتعزيز الجهود المبذولة في هذا الشأن حفاظا على صحّة كل ا?فراد و سلامتهم