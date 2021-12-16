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قابس: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

2021/12/16 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، اليوم الخميس، بأن الادارة الجهوية للصحة، قد تلقت نتيجة 75 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس “كورونا”، وأثبتت إصابة 13 شخصا بهذا الفيروس.

وأوضح جبران، في تصريح لـ”وات”، ان الإصابات الجديدة تتوزع الى 07 إصابات بوذرف، و04 اصابات بقابس الجنوبية، واصابتين (02) بالمطوية، ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات 22474 إصابة، منها 22407 خالات تعافي.

وأشار ، إلى أن حالات العدوى النشطة تقدر حاليا بـ67 حالة، تتوزع الى 32 حالة بوذرف، و23 حالة بقابس الجنوبية، و06 حالات بالمطوية، و04 حالات بقابس الغربية، وحالتين ( 02) بمطماطة الجديدة.

يذكر أن نسبة الاختطار الجهوي لفيروس “كورونا” في ولاية قابس، تبلغ 16 اصابة لكل 100 الف ساكن، ويوجد 12 مرضى يقيمون باقسام “كوفيد 19″، من بينهم مريض واحد بوحدة الانعاش.

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