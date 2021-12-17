نابل: تسجيل حالة وفاة و79 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليومين الأخيرين

منزل تميم يبلغ من العمر 66 سنة، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 1450 حالة منذ بداية الجائحة، وفق ما أفاد به مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل، عمر السليمي، في تصريح لصحفية “واتط.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم خلال اليومين الأخيرين تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 36 إصابة بتاريخ أمس الخميس. وبذلك، يرتفع عدد الحالات النشطة إلى 294 حالة من مجموع الحالات المكتشفة منذ بداية الجائحة، والبالغ عددها 50883 حالة.

وبين السليمي أن عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة، بلغ 17 حالة، حيث قدرت نسبة استغلال أسرة الإنعاش ب60 بالمائة بالقطاع العام و0 بالمائة بالقطاع الخاص، في حين بلغت نسبة استغلال أسرة الاوكسيجين 5 بالمائة بالقطاع العام و9 بالمائة بالقطاع الخاص.