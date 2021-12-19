القصرين: تجدد الإحتجاجات الليلية بحي النور والوحدات الأمنية تتدخل للسيطرة على الوضع

عمد عدد من الشبان والأطفال في حي النور بالقصرين المدينة، مساء اليوم الأحد، ولليوم الثالث على التوالي، إلى “إشعال الإطارات المطاطية ورشق الوحدات الأمنية المتمركزة بالشارع الرئيسي للحي بالحجارة، غير أن الوحدات الأمنية تصدّت لهم وقامت بتفريقهم، باستعمال الغاز المسيل للدموع”، وفق ما أفاد به (وات)، شهود عيان.

ويشهد الحي حاليا تمركزا أمنيا مكثفا، تحسبا لتجدد أعمال الشغب بعد أن كانت دورية عسكرية تمركزت مساء أمس السبت وأول أمس الجمعة بحي النور، لحماية المؤسسات الحيوية، بعد اندلاع إحتجاجات ليلية به.

يُذكر أن حي النور بالقصرين كان شهد في مثل هذه الفترة من السنوات القليلة الماضية، أعمال شغب وفوضى ليلية وعمليات كرّ وفر،ّ بين عدد من الشبان والأطفال، من جهة والوحدات الأمنية، من جهة أخرى.