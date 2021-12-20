الديوانة التونسية تنطلق في اعتماد خدمة ايداع مطلب الانتفاع بصفة المتعامل الاقتصادي عن بعد

انطلقت الادارة العامة الديوانة ، الاثنين، في اعتماد خدمة إيداع مطلب الانتفاع بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد عن بعد.

وتوفر الديوانة التونسية هذه الخدمة من خلال تعمير البيانات اللازمة لمطالب الانتفاع بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد عن بعد، عبر النفاذ إلى موقع “واب” الإدارة العامة للديوانة على عنوانها الالكتروني التالي:

https://www.douane.gov.tn/demande-de-certification-oea

واكدت الادارة العامة للديوانة في بلاغ لها، أن هذه الخطوة تندرج إطار تطوير الخدمات الالكترونية الموجهة إلى المتعاملين الاقتصاديين.

وتشير البيانات المتوفرة على الموقع الالكتروني للديوانة التونسية ان 105 من المؤسسات تمتعت بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد حتى جوان 2021.

وتمنح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لكل مؤسسة متمركزة بالبلاد التونسية وتمارس نشاطا يرتبط بالتجارة الخارجية أو باللوجستك وتكون محل ثقة لدى الإدارة العامة للديوانة وتتوفر فيها جملة من الشروط.

وتمنح للمؤسسة المتحصلة على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد جملة من الامتيازات وهي الرفع الفوري للبضائع دون إجراء معاينة فعلية عند النقاط الحدودية وذلك بواسطة تصاريح مبسطة أو تصاريح مفصلة توجه آليا إلى المسلك الأخضر.

ومن الامتيازات الممنوحة، أيضا، ربط كل العمليات الديوانية للمؤسسة بمكتب وحيد يسمى مكتب الإلحاق إلى جانب تعيين مخاطب وحيد بمكتب الحاق المؤسسة ووتتمتع بإيداع التصاريح الديوانية بصفة مسبقة فضلا عن الأولوية في دراسة الملفات والتصاريح الديوانية.

وتنتفع المؤسسة بإتمام إجراءات التسريح الديواني للبضاعة قبل وصولها إلى جانب الإعفاء عن القيام بعمليات الوزن بالميناء وتبسيط إجراءات المراقبة الفنية كما تنتفع بصفة المصدر المعتمد.

ووضعت الإدارة العامة للديوانة جملة من الشروط للانتفاع بهذه الصفة وهي أن تكون الوضعية الديوانية للمؤسسة خلال السنوات الثلاث الأخيرة سليمة كما يتوجب ان تكون الوضعية المالية سليمة والجبائية مسواة، ونفس التمشي ازاء الصناديق الاجتماعية.

ويتعين على المؤسسة الراغبة في الحصول على هذه الصفة، أن تحترم معايير السلامة والأمان وأن تعتمد إجراءات موثوق بها ومقبولة لحفظ السجلات وينبغي، أيضا، أن توفر الوسائل والتجهيزات اللازمة للقيام بمهامها.