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إصابة نادال بكوفيد-19 بعد المشاركة ببطولة للتنس في أبوظبي

2021/12/20 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

قال لاعب التنس الإسباني رفائيل نادال اليوم الاثنين إن الفحوص كشفت إصابته بكوفيد-19 فور وصوله إلى بلاده بعد مشاركته في بطولة استعراضية في أبوظبي الأسبوع الماضي.

وأضاف في بيان “أعيش لحظات صعبة لكني أتمنى أن أتحسن شيئا فشيئا. أنا الآن في طريقي للمنزل وأبلغت كل المخالطين بهذه النتيجة”.

وشارك نادال في بطولة أبوظبي بعد غياب طويل عن المنافسات بسبب الإصابة وانتهت عودة اللاعب الإسباني الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى بهزيمتين على يد آندي موراي ودينيس شابوفالوف في أول ظهور له منذ بطولة واشنطن المفتوحة في أوت.

وغاب نادال (35 عاما) أربعة أشهر بسبب إصابة في القدم. وخرج من نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة واضطر للانسحاب من ويمبلدون وأولمبياد طوكيو وأمريكا المفتوحة.

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