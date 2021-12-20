توننداكس يتراجع بشكل طفيف في إقفال حصّة الإثنين

أقفل “توننداكس” حصّة، الإثنين، على تراجع طفيف في حدود 13ر0 بالمائة ليبلغ مستوى46ر6946 نقطة، في ما لم تتجاوز قيمة المبادلات 3ر2 مليون دينار، بحسب مؤشرات الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”

وتميّز أداء سهم سيرياليس خلال الحصّة بعد ارتفاع سعره بنسبة 9ر5 بالمائة (960ر8 د)، وتمكن السهم من جذب مبادلات بقيمة 11 الف دينار

كما تطوّر سعر سهم المعامل الآلية بالساحل بنسبة 3ر4 بالمائة ( 960ر0د) وسط مبادلات شبه منعدمة، ليحقق السهم ارتفاعا منذ بداية السنة بنسبة 7ر6 بالمائة

وكان سهم التجاري الإيجار المالي الأضعف أداء ، خلال الحصّة، إذ فقد 8ر5 بالمائة من قيمته (450ر11 د)، ليراكم أرباحا بقيمة 112الف دينار

كما تقهقر سهم الاتحاد الدولي للبنوك، بدوره، في نهاية الحصة، بنسبة 2ر3 بالمائة (000ر15د). وقدّرت المعاملات على السهم ب 135ألف دينار

وتصدر سهم مجمع دليس القابضة قائمة الأسهم الاكثر تبادلا إثر جذبه معاملات بقيمة 3ر1 مليون دينار، وليختتم السهم الحصة على شبه استقرار، وسعر (800ر14د)