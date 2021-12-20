قفصة : رصد إصابتين إثنين بفيروس كورونا بولاية قفصة بعد أسبوعين من خلوّ الجهة من الفيروس

أعلن المدير الجهوي للصحّة في قفصة سالم ناصري يوم الإثنين عن رصد إصابتين جديدتين بفيروس كورونا خلال ال 48 ساعة الماضية, ليعاود بذلك ها الوباء الظهور بالجهة التي بقيت لفترة أسبوعين خالية منه.

وقال هذا المسؤول أن تحاليل أُجريت يومي السبت والأحد المنقضيين على بعض المُشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا كشفت إصابة شخصين إثنين من معتمديتي قفصة الجنوبية والقصر بعداوه, مضيفا أن تحاليل عيّنات للأشخاص المخالطين للمصاب الذي تمّ رصده يوم السبت’ أثبتت كلّها سلامتهم من العدوى، فيما قامت فرق طبّية وشبه طبّية أمس الاحد ويوم الإثنين برفع عيّنات للأشخاص الذين خالطوا المصاب الثاني, بغرض تحليلها بمخبر المستشفى الجهوي بقفصة.

وكانت الإدارة الجهوية للصحّة قد أعلنت منذ أسبوعين عن خلوّ كل معتمديات الولاية البالغ عددها 13 معتمدية، من فيروس كورونا.

وأودى هذا الوباء منذ يداية ظهوره في بلادنا في شهر مارس من سنة 2020 بحياة 978 شخصا من ولاية قفصة، وذلك من مجموع 15 ألفا و931 شخصا طالتهم عدوى هذا الفيروس.