تطاوين: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 48 ساعة الماضية

سجلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، خلال الساعات ال48 الماضية، 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 4 منها في معتمدية غمراسن، وواحدة في معتمدية تطاوين الشمالية.

وأفادت الإدارة الجهوية، الاثنين، بأن عدد المقيمين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين ارتفع إلى ثلاثة مصابين يخضعون للعلاج.

وحذر مصدر من الإدارة الجهوية للصحة في تصريح ل”وات” من موجة جديدة إذا ما لم يتم احترام البروتوكول الصحي المعتمد، والإقبال بكثافة على التلقيح، بما في ذلك جرعة تعزيز المناعة، مؤكدا أن كافة مراكز الصحة الأساسية والحملات المتتالية على استعداد لتقديم كل الجرعات الاولى والثانية والثالثة، وأن اعتماد جواز التلقيح سيدفع بالكثير من الممتنعين، إلى الإقبال على التطعيم.