المنستير: 16 إصابة بفيروس “كورونا” مقابل 15 حالة تعافي جديدة خلال 3 أيام



تطور عدد الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد بالجهة الصحية بالمنستير في الفترة الممتدة من مارس 2020الى غاية 19 ديسمبر الجاري، إلى 40 ألفا و217 إصابة، وحالات التعافي إلى 39 ألفا و108 حالات، بعد تسجيل 16 إصابة إضافية، و15 حالة تعافي، تم تسجيلها خلال 3 أيام (من 17 الى 19 ديسمبر).

وحافظت الجهة، وفق تقرير محين حول الوضع الوبائي بالجهة، نشرته، اليوم الثلاثاء، الإدارة الجهوية للصحة، على مجموع 1012 وفاة بفيروس “كورونا”، حيث لم يقع خلال الفترة المذكورة، التصريح بوفيات جديدة.

وعرفت الجهة تطورا في الحالات النشطة إلى 97 حالة نشطة بتاريخ 19 ديسمبر الجاري، مقابل 89 حالة نشطة بتاريخ 16 ديسمبر الجاري، كما ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس “كورونا” المستجد المقيمة بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة إلى 11 حالة بتاريخ 19 ديسمبر الجاري، مقابل 9 حالات بتاريخ 16 ديسمبر 2021.

وأصبحت ولاية المنستير مصنفة ذات مستوى اختطار متوسط بعد أن سجلت 10 إصابات لكلّ 100 ألف ساكن خلال ال14 يوما الأخيرة وإلى غاية 19 ديسمبر الجاري.

وتطورت ضمن الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ “كوفيد19” بالجهة الصحية بالمنستير، نسبة الذين استكملوا التلقيح بتاريخ 20 ديسمبر الجاري إلى 48 فاصل 56 في المائة، والذين تلقوا الجرعة الثانية 36 فاصل 31 في المائة، وبالجرعة الأولى 55 فاصل 68 في المائة بالنسبة إلى مجموع سكان الجهة.