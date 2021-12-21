بنزرت : تسليم 11مسكنا اجتماعيا لفائدة مستحقيها في معتمديتي سجنان وغزالة

تولّت اليوم اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي في ولاية بنزرت تسليم 5 مساكن اجتماعية لفائدة مستحقيها من ضعاف الحال القاطنين في مناطق سيدي مشرق وسقمان والظواهرية من معتمدية سجنان بقيمة مالية تناهز 170 الف دينار، وفق ما ذكره لمراسل (وات) المكلّف بملفّ السكن الاجتماعي بمركز ولاية بنزرت رياض بن نصر .

وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة ، التي يشرف على رئاستها والي بنزرت سمير عبد اللاوي ، كانت قد تولّت الأسبوع الفارط تسليم 6 مساكن اجتماعية لفائدة مستحقيها من ضعاف الحال القاطنين في مناطق حشاد وغزالة وركب من معتمدية غزالة بقيمة مالية توازي 192 الف دينار.

وأوضح رياض بن نصر ، ان المساكن الـ11 المنجزة الموزّعة تندرج ضمن الجزء الثاني من برنامج السكن الاجتماعي والخاص بالإزالة وغعادة البناء على عين المكان،حيث تم استكمال عناصرها وتسليمها لاصحابها بحضور السلط المحلية وبقية الهياكل المسؤولة .

يذكر ان مجمل المساكن الاجتماعية المسلّمة لاصحابها بكامل الجهة بلغ الى 453 مسكنا بكلفة مالية تبلغ 11.4 مليون دينار وتم اعتماد صيغ فنية حديثة في إنجازها تضمن خاصة توفير الرفاه للمنتفعين وبالأخصّ تحسين الوضع البيئي والصحي العام داخل المنزل ، وفق تأكيد ذات المصدر .