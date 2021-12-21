اقبال كثيف للمواطنين على مراكز التلقيح ضد كوفيد 19 سويعات قبل تطبيق المرسوم الرئاسي القاضي باجبارية الاستظهار بجواز التلقيح في الفضاءات العامة

تشهد مراكز التلقيح ضد كوفيد 19 في عدد من المناطق اقبالا مكثفا من قبل المواطنين سويعات قبل تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 1 الذي ينص على اجبارية الاستظهار بجواز التلقيح ضد كوفيد 19 في الفضاءات العامة وخاصة في مواقع العمل.

وأفادت مستشارة وزير الصحة إيناس العيادي ،الثلاثاء، أن المواطنين الذين توافدوا بكثافة على مراكز التلقيح اليوم الثلاثاء، قبل سويعات من الانطلاق في تنفيذ المرسوم الرئاسي الخاص بجواز التلقيح ضد كوفيد-19، لن يتمكنوا من الحصول على جواز التلقيح بصفة حينية من منصة “إيفاكس” للتلقيح ضد كورونا.

وأوضحت العيادي في تصريح لـ(وات) اليوم، أن مراكز التلقيح تستقبل المسجلين وغير المسجلين في منصة “إيفاكس” ، منذ 2 سبتمبر الفارط بقرار من وزارة الصحة، إلا أن هذه الأيام وبالخصوص اليوم الثلاثاء كان الإقبال على المراكز كثيفا لتلقي إما الجرعة الأولى أو الثانية من التلقيح المضاد لكورونا، مؤكدة توفر التلاقيح بالكميات اللازمة.

وكان مدير عام مركز الإعلامية بوزارة الصحة لطفي العلاني، أكد في تصريح لـ(وات) أمس الاثنين، أنه لا يمكن الحصول على جواز التلقيح الخاص بكوفيد-19، إلا بعد مرور 28 يوما على تلقي التلقيح الأحادي الجرعة “جونسن آند جونسن” و7 أيام بالنسبة لبقية أنواع التلاقيح، لافتا إلى أن هذه الفترة حددتها اللجنة العلمية لمجابهة فيروس “كورونا”.

وجدير بالذكر أن منصة “إيفاكس” تشهد منذ صباح اليوم وإلى غاية الساعة الرابعة بعد الزوال، عطبا تقنيا، عند الولوج إلى خانة “فضاء المواطن”، جراء دخول عدد كبير من المواطنين لهذه المنصة لاستخراج جواز التلقيح الخاص بكوفيد-19.

ويشار أنه بداية من يوم غد الإربعاء 22 ديسمبر الجاري، سيكون الإستظهار بجواز التلقيح في نسخته الورقية أو الرقمية ضروريا للدخول إلى الفضاءات العامة، تطبيقا للمرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021 المتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس كوفيد 19.