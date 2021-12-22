اتهامات بالأكتاف والمحسوبية ومنظومة اعلامية معطبة: اكتظاظ في مركز التلقيح بخزندار في أول أيام اجبارية التلقيح ومواطنون يطلقون صيحة فزع..

تزامنا مع انطلاق تفعيل قانون اجبارية التلقيح وضرورة الاستظهار بجواز التلقيح قبل الدخول الى جميع الفضاءات العامة والخاصة وايضا مراكز العمل تشهد جل مراكز التلقيح في تونس اكتظاظا وفوضى كبيرة.

ويعتبر دخول قانون اجبارية التلقيح حيز التنفيذ السبب الرئيسي في الاكتظاظ أضف الى ذلك غياب التنظيم وفق ما أكده عدد من المواطنين الذين تحدث اليهم المصدر في جولة مسائية بمركز التلقيح بخزندار.

وتجمع العشرات من المواطنين أغلبهم من الشباب أمام مراكز التلقيح بخزندار منذ الساعات الاولى من صباح اليوم أملا في الحصول على جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الا ان محاولات اغلبهم بأت بالفشل وفق ما أكده عدد هام منهم في حديثهم مع المصدر واصفين عملية التلقيح بالفضيحة نظرا للغيات التام للتنظيم بالاضافة الى المنظومة الاعلامية “لايفاكس” التي تتوقف بين الحين والآخر.

وأكد عدد من الشباب الذين حضروا إلى مراكز التلقيح أن الفوضى كانت عارمة وأن الدولة ارتكبت جرما في حقهم باجبارهم اولا على التلقيح وثانيا على عدم تسهيل وتنظيم عملية التطعيم إضافة إلى اتهامات بالأكتاف والمحسوبية في الدخول إلى قاعات التلقيح.