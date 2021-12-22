زغوان : تسجيل حالتي وفاة و8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجّلت ولاية زغوان اليوم الأربعاء حالتي وفاة تعلّقت بامرأتين بكل من الفحص وبئر مشارقة جراء الإصابة بفيروس كورونا وفق ما ذكره سهيل بالي المديرالجهوي للصحة في تصريح لـ(وات).

وأوضح بالي أن المرأة الأولى توفيت بمستشفى الرابطة والثانية بوحدة الكوفيد في زغوان مع ثبوت عدم قيامها بالتلقيح ضدّ الكوفيد، لافتا إلى أن الجهة لم تسجل حالات وفاة منذ 17 نوفمبر المنقضي ، وقد بلغ أجمالي الوفيات على إثر حالتي الوفاة الجديدتين 432 حالة.

وأضاف أن مصالح الصحة تلقّت اليوم أيضا 8 نتائج إيجايبة لتحاليل مخبرية تثبت إصابة أصحابها بفيروس كورونا ارتفع بموجبها عدد الإصابات في الجهة إلى 10002 إصابة منذ ظهور الوباء ، وارتفع معها عدد الحالات النشطة إلى 20 حالة وعدد المقيمين بوحدة الكوفيد إلى 4 حالات منها واحدة في وضع صحي حرج وهو ما اعتبره مؤشرات سلبية وجب التعامل معها بكل جدّية عبر مواصلة تطبيق إجراءات البروتوكول الصحي مع حمل المواطنين على التلقيح ضد الكوفيد.