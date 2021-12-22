صور: أجواء اليوم الأول لاجبارية الاستظهار بجواز التلقيح في مكتب بريد قصر سعيد..مسؤول يتحدث ل”المصدر”….

تفعيلا للمرسوم عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021، والمتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس “سارس كوف – 2″، والذي دخل اليوم الاربعاء 22 ديسمبر حيز التنفيذ شهدت اغلب مراكز البريد حملات مراقبة لجوازات التلقيح الخاصة برواد البريد.

وقد اكد حامد بن عمر مدير مكتب البريد بقصر سعيد 2 في حديث مع المصدر ان عملية مراقبة جوازات التلقيح تمت في يومها الاول بسلاسة ودون تسجيل اي مشاكل او صعوبات خاصة في ظل تعاون اغلب المواطنين واستجابتهم للاستظهار بجوازات تلقيحهم.

واشار الى ان المشرفين على المكتب يتعاملون بمرونة مع الحرفاء الذين تعذر عليهم الحصول على جواز تلقيح بسبب المشكل الموجود في منظومة ايفاكس من خلال التأكد من تلقيحهم للجرعة الاولى والثانية عبر الارساليات القصيرة.

وبين أن بعض الحالات الخاصة من كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخصوصية تم التعامل معهم بسلالة وارشادهم واعلامهم بضرورة الاستظهار بما يثبت تلقيهم للتلقيح حماية لهم وتطبيقا للقانون.

وكان البريد التونسي قد اكد في بلاغ له امس أنه يتوجب بداية من يوم غد الاربعاء 22 ديسمبر 2021 الاستظهار بجواز التلقيح الخاص بفيروس “سارس كوف 2” بصفة ورقية أو إلكترونية ، أو بالجواز الخصوصي للمعفيين من التلقيح، وذلك حتى يتسنى لهم الدخول إلى كافة هياكله التجارية والإدارية لقضاء شؤونهم في أفضل الظروف.