وزارة الصحة تذكر بان الوافدين على تونس من غير الملقحين يخضعون للحجر الصحي الاجباري لمدة 10 ايام

ذكر مرصد الامراض الجديدة والمستجدة، بان الوافدين على تونس من غير الملقحين او الذين لم يتموا تلقيحهم ضد كوفيد 19 يخضعون اليا للحجر الصحي الاجباري لمدة 10 ايام.

واوضح في بلاغ له الاربعاء، تضمن شروط قبول الوافدين على البلاد التونسية في المعابر الحدودية، على ضرورة ان يستظهر هؤلاء، عند التسجيل للسفر، بوثيقة الحجز لمدة عشرة ايام باحد النزل المخصصة للحجر الصحي والقيام بتحليل بي سي ار في ال24 ساعة الاخيرة من الاقامة في الحجر.

وذكر المرصد بمختلف شروط القبول في المعابر الحدودية التونسية على غرار اجبارية الاستظهار بشهادة استكمال التلقيح او جواز التلقيح ضد كوفيد 19 بالنسبة لجميع الاجانب غير المقيمين في تونس والذين تتجاوز اعمارهم 18 سنة.

كما اشار الى اجبارية استظهار جميع الوافدين الذين تتجاوز اعمارهم 6 سنوات بشهادة لسبية لاختبار بي سي ار لا تتجاوز 48 ساعة عند التسجيل للسفر. وكذلك اجبارية قيام كل المسافرين بتعمير الخانات المضمنة بالموقع الالكتروني: https//app.e7mi.tn

والخضوع لاختبار التقصي من فيروس كورونا حال الوصول الى البلاد التونسية

اما بالنسبة للمسافرين الوافدين بغرض التداوي فبالاضافة الى مختلف الشروط المذكورة عليهم الحصول على ترخيص مسبق من طرف المصالح المختصة بوزارة الصحة.