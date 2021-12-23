منصف المرزوقي يتوجّه الى القضاء إثر صدور حكم بالسجن في حقّه

أعلنت المحامية والأمينة العامة لحزب “حراك تونس الارادة” لمياء الخميري، اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021، رفع شكاية باسم محمد المنصف المرزوقي الرئيس الأسبق ورئيس الحزب على كل “الضالعين في اصدار حكم غيابي في حقه يقضي بسجنه 4 سنوات”.

وأوضحت الخميري في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع الفيسبوك، ان الحكم الصادر في “حق المرزوقي مخالف للاجراءات ولشروط المحاكمة العادلة”.

وكتبت الخميري: “مباشرة من امام المجلس الأعلى للقضاء قدمنا شكاية جديدة باسم الرئيس الدكتور المنصف المرزوقي بكل الضالعين في الحكم الغيابي الصادر ضده في مخالفة للاجراءات ولشروط المحاكمة العادلة… معا للذود عن السلطة القضائية واستقلال القضاء اخر صروح الشرعية ضد الانقلاب”.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكما ابتدائيا غيابيا في حق المرزوقي يقضي بسجنه أربع سنوات مع النفاذ العاجل “بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”.