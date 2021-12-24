الخطوط الجوية التونسية تتسلم أول طائرة إيرباص من طراز A320neo

أعلنت شركة الخطوط الجوية الوطنية التونسية عن استلامها أول طائرة من طراز إيرباص A320neo من مدينة تولوز الفرنسية اليوم، وبذلك تصبح واحدة من شركات الطيران التي تعتمد هذا النوع من الطائرات في أسطولها، وستدعم الطائرة الأسطول الحالي للشركة والذي يضم عدد من طائرات إيرباص، ويمثل استلام الطائرة جزءاً من خطة تجديد الأسطول التي أعلنت عنها الخطوط الجوية التونسية في السنوات الأخيرة.

هذا وتشغل الناقلة الوطنية التونسية أسطولاً من طرازات A320 وA319، بالإضافة إلى طائرتين من طراز A330-200، وسوف تدخل طائرة الــ A320neo الجديدة مباشرةً في الخدمة إلى وجهات أوروبية وكذلك إلى بعض الوجهات الأفريقية التي تشغلها الشركة.

تم تجهيز طائرة الـ A320neo من الخطوط التونسية بمقصورة جديدة ومجهزة بالكامل من أجل أن تمنح ركابها أكبر قدر من الراحة وذلك بفضل مساحتها الواسعة؛ كما توفر الطائرة الجديدة خدمة الإنترنت اللاسلكي (Wi-Fi) وأحدث أنظمة الترفيه على متن الطائرة، وتتسع مقصورة الطائرة الجديدة لـ 12 راكباً على درجة رجال الأعمال و138 راكباً على الدرجة الاقتصادية.

تم تصميم طراز طائرة A320neo وفق أحدث التقنيات بما في ذلك محركات الجيل الجديد ويتميز تصميمها بأطراف الأجنحة المعروفة باسم Sharklets والديناميكية الهوائية التي تحقّق وفورات في حجم استهلاك الوقود بنسبة 20 في المئة وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة مع الجيل السابق من طائرات إيرباص. وبلغ عدد الطلبات على طراز A320neo أكثر من 7776 طلبية من أكثر من 124 عميلاً.

نبذة عن شركة إيرباص

تُعد إيرباص، شركةً رائدةً في قطاع الطيران المستدام، وتسعى إلى توفير أحدث الحلول في هذا المجال للوصول إلى عالم آمن وموحد. وتسعى الشركة إلى ابتكار أحدث الحلول التقنية وأكثرها كفاءةً في مجالي الطيران والدفاع والخدمات المرتبطة بهما. وتوفر إيرباص، في مجال الطائرات التجارية، أحدث طائرات الركاب وأكثرها فعاليةً من حيث استهلاك الوقود، إضافةً إلى جميع الخدمات المتعلقة بها. كما تُعد إحدى الشركات الأوروبية الرائدة في قطاع الدفاع المدني والأمن الداخلي، فضلاً عن كونها إحدى أهم الشركات العالمية في قطاع الفضاء. وفي مجال الطائرات العامودية، توفر إيرباص أفضل الحلول المعنية بطائرات العامودية المدنية والعسكرية وخدماتها في مختلف أنحاء العالم.

للاستفسارات الإعلامية

زيد الفرح

إيرباص

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