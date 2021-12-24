تطاوين : فتح 8 مراكز غدا في إطار اليوم الوطني الثامن للتلقيح المكثّف ضدّ فيروس كورونا

سجّلت الادارة الجهوية للصحة في ولاية تطاوين خلال الساعات 48 الماضية أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا نصفها في معتمدية غمراسن والنصف الثاني في معتمدية تطاوين الشمالية وارتفع عدد المقيمين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي في تطاوين غلى اربعة مصابين يخضعون للعلاج.

وأفادت الادارة الجهوية للصحة أيضا أنّها أعدّت ثمانية مراكز تلقيح لليوم الثامن للتلقيح المكثف غدا السبت جميعها في مراكز الصحة الاساسية في مراكز المعتمديات الا رمادة بالمستشفى المحلي وفي مدينة تطاوين تم اختيار مركز الصحة الاساسية بحي المهرجان بالنسبة لمعتمدية تطاوين الشمالية وبمركز الصحة الاساسية بالمدينة ( يعرف بالدروج) بالنسبة لمعتمدية تطاوين الجنوبية.

ونشرت الادارة الجهوية على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي أن عدد الملقّحين الى حد يوم 20 من الشهر الجاري بلغ قرابة 55 الف تلقّوا الجرعة الاولى و34344 مواطنا الجرعة الثانية فيما بلغت نسبة المسجّلين من متساكني الجهة في منظومة ُ ” ايفاكس “54,94 بالمائة.

واحتلت معتمدية غمراسن أعلى نسب الملقحين في الجهة بنسبة 88 و79 بالمائة الجرعة الاولى و 02و69 للجرعة الثانية فيما لم تتجاوز نسب التلقيح في معتمدية بني مهيرة 25 بالمائة بالنسبة للجرعة الاولى و 15 بالمائة بالنسبة للجرعة الثانية.