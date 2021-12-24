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هاشمي الوزير يرجح امكانية تسجيل اصابات جديدة بمتحور اوميكرون سريع الانتشار

2021/12/24 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

رجح عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا هاشمي الوزير، امكانية تسجيل اصابات جديدة بمتحور أوميكرون سريع الانتشار في تونس.

وقال الوزير في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة، ان معهد باستور ينجز، حاليا، عمليات للتقطيع الجيني على عينات يشتبه في انها حاملة للاصابة بهذا المتحور.

وأكد مدير معهد باستور، ان اكتشاف 6 حالات حاملة للاصابة بمتحور أوميكرون منها 5 حالات لمسافرين قدموا من دول افريقيا جنوب الصحراء وقع تأكيد إصابتهم أمس الخميس يؤكد نجاعة نظام التقصي المسبق عن المرض بنقاط العبور الحدودية.

وشدد على ان احتمال تسجيل مزيد من حالات الاصابة الوافدة بهذا المتحور تبقى قائمة، معتبرا، ان التخفيف من حدة اية موجة ناتجة عن تسرب متحور اوميكرون يتطلب الاقبال بكثافة على التلقيح ضد كورونا.

وحذر من مخاطر تسجيل موجة مرتبطة باوميكرون تكمن في الارتفاع القياسي لحالات العدوى بكورونا، منبها من خشية السلطات الصحية في ان يؤدي تفاقم حلقات العدوى الى ارتفاع عدد حالات الايواء بالمستشفيات والمصحات التي ستجد نفسها امام زيادة في الطلب على أسرة الإنعاش واقسام العناية المركزة.

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