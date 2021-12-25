الاتحاد العام لطلبة تونس يعبر عن رفضه لقرار إجبارية الاستظهار بجواز التلقيح الخاص بكورونا لاجتياز الامتحانات

عبر الاتحاد العام لطلبة تونس، في بيان له، السبت، عن رفضه لقرار إجبارية الاستظهار بجواز التلقيح الخاص بكوفيد-19 في المؤسسات الجامعية لاجتياز الامتحانات.

وأفادت الأمينة العامة لاتحاد طلبة تونس، وردة عتيق، في تصريح لـ(وات) اليوم، أن الاتحاد سيخوض أشكالا نضالية ضد هذا القرار في صورة عدم التوصل إلى اتفاق، معتبرة أن هذا الإجراء سيحرم غير الملقحين من اجتياز الامتحانات.

في المقابل، أكدت عتيق، أن اتحاد طلبة تونس، كان من أول المبادرين بمطلب تعميم عملية التلقيح المضاد لكوفيد-19 لفائدة الطلبة وكافة الأسرة الجامعية، داعية جميع الطلبة إلى التوجه إلى مراكز التلقيح لاستكمال جرعاتهم.

ويشار أن الطلبة سيجتازون امتحانات السداسي الأول بعد أسبوع تقريبا، وهم مجبرون على الاستظهار بجواز التلقيح الخاص بكوفيد-19 للدخول إلى المؤسسات الجامعية، تبعا لأحكام المرسوم عدد 1 لسنة المتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس “سارس كوف – 2″، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 22 ديسمبر الجاري.

ويلزم هذا المرسوم، كافة المواطنين البالغين من العمر 18 سنة فما فوق إلى الاستظهار بجواز التلقيح في كافة الفضاءات العامة من بينها المؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني