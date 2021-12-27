سمارت تونيزي” تشرع في تداول اسهمها القديمة في البورصة بداية من حصة الخميس 30 ديسمبر 2021″

أعلنت بورصة الاوراق المالية بتونس، الاثنين، ان تداول 6 ملايين و838 الف و 871 سهما قديمة تابعة لشركة “سمارت تونيزي” ستنطلق الخميس 30 ديسمبر 2021 على ان يبدأ تداول 392 الف و160 سهما جديدة بانتهاء الإجراءات القانونية لترفيع راس المال.

واكدت البورصة ، في بلاغ ضمنته النتائج النهائية لعملية الاكتتاب للترفيع في راس مال سمارت تونيزي، اكتتاب 1879 مستثمر في العرض العمومي بسعر محدد المتعلق بالاكتتاب 56 الف و 22 حصة علما وان كل حصة تتضمن 5 اسهم جديدة و 23 سهم قديم.

واكدت بورصة تونس في ان عرض التوظيف الشامل والمتعلق بالاكتتاب في 22 الف و 410 حصة اي زهاء 627 الف و480 سهم، سجل اكتتاب 35 علما علما وان هذا العرض اشرف عليه الوسيط بالبورصة التونسية للاوراق المالية .

ولاحظت بورصة تونس انه تم الاكتتاب في 74 الف سهم و825 سهما المخصصة للعاملين في شركة “سمارت تونيزي” ، وقد تمت العملية بدورهاتحت اشراف التونسية للاوراق المالية.

وستدخل سمارت تونيزي، السوق الرئيسية ببورصة تونس، علما وان الاسهم القديمة والجديدة للشركة تشكل مجتمعة 7 ملايين و 231 الف و 031 سهما وقد طرحت في اطار الترفيع في راس المال.

وتاتي بيانات الاكتتاب في راس المال في ظل توقع المدير العام المساعد للشركة، الهادي الصافي، تحقيق الشركة نتيجة صافية في حدود 19 مليون دينار نهاية سنة 2021.

وسجّلت “سمارت تونيزي” معدل نمو سنوي للفترة 2017 / 2020، قارب 11،5 بالمائة غير أن هذا التطور تأثر بالأزمة الصحيّة وانتشار كوفيد-19.

وانطلقت عمليّة الاكتتاب في اسهم “سمارت تونيزي” يوم 13 ديسمبر 2021 وتواصلت الى حدود 22 من نفس الشهر. علما وان سعر السهم الواحد حدد عند 500ر25 دينار.

وتعد “سمارت تونيزي” بعد انجاح عمليّة الاكتتاب أوّل مؤسسة، تنشط في قطاع التوزيع في مجال معدات التكنولوجيات الحديثة، مدرجة في بورصة تونس التي يرتفع عدد المؤسسات المدرجة بها الى 80 شركة.

وتضم مجموعة “سمارت تونيزي” 6 شركات، وتعد الفاعل الاساسي في مجال توزيع التجهيزات التكنولوجية مع حصة سوق تقدر بحوالي 40 بالمائة عبر تسويق 25 علامة في المجال.