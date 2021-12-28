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وزارة التجهيز والاسكان: تعيين عبد النافع بوراوي رئيسا مديرا عاما لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية

2021/12/28 أخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت وزارة التجهيز والإسكان في بلاغ صادر عنها الثلاثاء، عن تسمية عبد النافع بوراوي رئيسا مديرا عاما لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية
وعبد النافع بوراوي هو مهندس أول ،له خبرة مهنية في مجال البعث العقاري العمومي تتجاوز 30 سنة، شغل سابقا عدة مناصب منها مدير عام الشركة العقارية للبلاد التونسية للوسط ومدير وحدة التدقيق الداخلي بشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية

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