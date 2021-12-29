بعد قرار الرئيس اعتماد السنة الميلادية رسميّا: أمين محفوظ يعلق..

نشر استاذ القانون الدستوري أمين محفوظ اليوم تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك اثر الجدل الذي اثاره اعتماد رئيس الجمهورية السنة الجديدة سنة ميلادية بدلا من سنة ادارية.

وأشار الى أن اعتماد السنة الميلادية جاء وفق الأمر الرئاسي الصادر الأمر رئاسي عدد 223 لسنة 2021 المؤرّخ في 7 ديسمبر 2021 المتعلّق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وكتب: “تختلف السنة الميلادية (365 يوما) عن السنة الإدارية (الشهر ثلاثون يوما طبق القانون المدني والجزائي التونسي = 360 يوما). بالإضافة إلى التصالح مع تاريخنا الثري فإن إعتماد السنة الميلادية يمكنكم من الحلم بالسعادة 365 يوما وليس 360 يوما. سنة ميلادية سعيدة للجميع.”، وفق تعبيره.