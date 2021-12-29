قضية شبكة الكوكايين: اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق فنانة..

اصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة اليوم الأربعاء طاقة إيداع بالسجن في حقّ فنانة معروفة، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بالكشف عن شبكة لاستهلاك وترويج الكوكايين.

ويشار إلى أنّ قاضي التحقيق كان قد قرّر الأسبوع الماضي الإبقاء على الفنانة المذكورة بحالة سراح على ذمة القضية الموقوف بشأنها الفنان نور شيبة وابن حارس دولي سابق في كرة القدم، في انتظار ما ستسفر عنه بقيّة جلسات المكافحات التي لا تزال متواصلة إلى حدّ الآن وفق موزاييك.

ويذكر أنّ أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات التابعة للحرس الوطني ببن عروس تمكنّوا، ليلة الخميس 23 ديسمبر 2021، من تفكيك هذه الشبكة لاستهلاك وترويج الكوكايين.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأنّ معلومات وردت على أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس مفادها تورط فتاة من سكان المرسى في الانخراط في شبكة لاستهلاك وترويج مادة الكوكايين، وبعد القيام بالتحريات تبيّن أنّها فنانة معروفة، وبمواصلة الأبحاث تمّ التعرف على باقي عناصر الشبكة.

وتمت الإطاحة بكامل عناصر الشبكة إثر سلسلة من المداهمات بين المرسى وقصر السعيد وحي الانطلاقة وتمّ حجز كمية هامة من مخدر الكوكايين .