سليانة: 97 بالمائة نسبة تقدم عملية البذر لموسم الزراعات الكبرى

بلغت نسبة تقدم عملية البذر لموسم الزراعات الكبرى بولاية سليانة، 97 بالمائة حيث تم بذر مايقارب 156 ألف هكتار من الحبوب منذ انطلاق الموسم، وفق رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سليانة محمد الطاهر عزوز

وأضاف عزوز في تصريح ل(وات) اليوم الخميس، أن عمليتي بذر الشعير والأعلاف انتهت، في حين بلغت نسبة تقدم بذر البقول 58 بالمائة ولا تزال عملية بذر مادة القمح متواصلة لدى الشركات الكبرى وممن كانت حقولهم مزروعة بطاطا

وقال في سياق متصل أنه تم وضع 10 آلاف قنطار من الأسمدة الأزوتية (ما يقدر بنسبة 6 بالمائة من ماهو مبرمج)، اضافة الى الحصول على 2 ألاف قنطار من ذات المادة بعد أن تم إدراج حصة ولاية سليانة من الشحنة الأخيرة الموردة الأسبوع المنقضي والمقدرة ب 1350 طنا.

وأشار الى أنه سيقع خلال الأسبوع المقبل تنظيم أيام اعلامية بمعتمديتي الكريب و منطقة مصوج من معتمدية سليانة الشمالية، حول نثر القسط الأول من الأسمدة وتعديل آلة الرش، وذلك لفائدة عدد من الفلاحين، بالتعاون مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى واتحاد الفلاحين