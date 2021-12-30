سليانة: المشمولون بالقانون عدد 38 يغلقون مداخل مقر الولاية

عمد عدد من أصحاب الشهائد العليا المشمولون بالقانون 38 بولاية سليانة، اليوم الخميس، إلى غلق مداخل مقر الولاية، ومنعوا توافد وخروج الموظفين والمواطنين، كحركة تصعيدية في ظلّ عدم استجابة السلط المعنية إلى مطلبهم والمتمثل في تفعيل القانون 38 عوض التراجع عنه.

وأقدم المحتجون على غلق الطريق الرئيسية أمام مقر الولاية في الاتجاهين، وذلك للمرة الثانية خلال نفس الأسبوع، ما تسبّب في تعطّل حركة المرور، وخلّف حالة من الغضب في صفوف مستعملي الطريق لا سيما مع تزامن هذا الاحتجاج مع موعد السوق الأسبوعية والحركية التجارية بمناسبة رأس السنة الميلادية.

واستنكر المتحدث بإسم المحتجين، فوزي حمودة، في تصريح لـ(وات)، سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها السلط المعنية رغم تواصل تحركاتهم الإحتجاجية منذ أواخر شهر نوفمبر المنقضي، بما سيضطرهم إلى انتهاج أشكال تصعيدية الى حين الإستجابة لمطالبهم.

وأكد المتحدث ذاته على رفض المشمولين بالقانون 38 لمبادرة الـ”شركات الأهلية”، داعيا إلى فتح الإنتدابات في الوظيفة العمومية في ظل تواجد شغور بعدة مؤسسات عمومية وإحالة عدد كبير من الموظفين على التقاعد.

وقال حمودة، في ذات السياق، إنّ “المحتجين يطالبون بحلول عاجلة لا ترقيعية في التعامل مع وضعيتهم الإجتماعية الصعبة بإعتبار أن أغلبهم تجاوز الأربعين من عمره”، وفق تعبيره يذكر ان الرئيس قيس سعيد اعتبر ان القانون عدد 38 لسنة 2020 والمؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بالاحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي أو ما عرف بقانون الانتداب في القطاع العمومي لمن تجاوزت بطالتهم الـ10 سنوات، قد سُنّ للتعجيز، واقترح تعويضه بمبادرة تشغيلهم في “الشركات الأهلية” في إطار الصُلح الجزائي مع رجال الأعمال.