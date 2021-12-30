زغوان: خلو كافة وحدات “كوفيد 19” لأول مرة من المصابين مع تسجيل استقرار في مؤشرات الوباء

سجلت ولاية زغوان، اليوم الخميس، ولأول مرة منذ ظهور الوباء، خلو كافة وحدات “كوفيد19” بكل من زغوان والفحص والناظور من المصابين، وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا جديدا يضاف لبقية المؤشرات المتعلقة بانتشار الوباء التي شهدت أغلبها استقرارا في الفترة الأخيرة، وفق المدير الجهوي للصحة سهيل بالي.

وأضاف بالي، في تصريح لـ”وات”، أنه رغم تسجيل 3 وفيات خلال الأسبوع الماضي، فإن عدد الإصابات عن كل 100 ألف ساكنا بلغ 12 حالة في النصف الثاني من الشهر الجاري، كما لم تتجاوز نسبة التحاليل الإيجابية 10 بالمائة، مع استقرار عدد الحالات النشيطة في حدود 13 حالة في نفس الفترة.

ولفت، في المقابل، إلى أن الوضع الوبائي غير مطمئن ويستوجب مواصلة التحفز للوقاية من هذا الوباء بكل متحوراته عبر الالتزام الكامل بإجراءات البروتوكول الصحي، وفق تأكيده.