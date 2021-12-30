المهدية: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مع تعافي ثلاثة مصابين

أكد التقرير اليومي للإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، الخميس، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مع تعافي ثلاثة مصابين.

وتوزعت الإصابات المسجلة، وفقا لنتائج التحاليل المخبرية لـ91 عينة، إلى 11 بالدائرة الصحية بالمهدية وإصابتين (02) بأولاد الشامخ وإصابة واحدة بملولش.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25976 إصابة، من بينها 25006 حالة شفاء و781 حالة وفاة و99 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1038 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي، من بينهم 923 انتفعوا بالجرعة الأولى و39 بالجرعة الثانية و74 بالجرعة الثالثة، فيما تلقى مواطنان اثنين تطعيما بهدف السفر.

يشار إلى أن الجهة رصدت، أمس الأربعاء، أول إصابة بمتحور “أوميكرون” بالمهدية لمواطن أصيل منطقة الشابة عاد مؤخرا إلى أرض الوطن.

وأكدت الإدارة الجهوية للصحة أن المعني بالأمر استظهر بتحليل سلبي، لكن الفرق الطبية تفطنت إلى إصابته بالمتحور بعد رفع عينة جديدة وإخضاعها للتحليل المخبري.

ولفتت إلى أن المواطن المشار إليه آنفا، تم إيداعه بمركز كوفيد الموجود بالمهدية.