ارتفاع نسبي في درجات الحرارة خلال شهر نوفمبر 2021

تميّز شهر نوفمبر 2021، بارتفاع نسبي في درجات الحرارة، إذ كان المعدل العام لمتوسّط درجات الحرارة (24 محطّة رئيسة) فوق المعدل المرجعي (1981- 2010) بقليل وبلغ الفارق 0،4 درجة، وفق ما أورده المعهد الوطني للرصد الجوي، الخميس، بالملخص المناخي لشهر نوفمبر 2021 بتونس.

وبين المعهد، بخصوص هطول الأمطار، فيصنف شهر نوفمبر من هذه السنة من شهور نوفمبر الأكثر جفافا، إذ بلغ النقص 50 بالمائة مقارنة بالمجموع المرجعي.

وفيما يتعلق بالحرارة القصوى، تواصلت، في بداية الشهر الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات خاصة في الفترة الممتدة من 01 إلى 03 نوفمبر2021.

وبلغت الحرارة القصوى المطلقة 34،8 درجة بمدنين يوم 3 نوفمبر.

وقد تراوحت معدلات الحرارة القصوى بين 15،9 درجة بتالة و24،6 بمدنين. أما المعدل العام للحرارة القصوى فقد بلغ 21،6 درجة وتجاوز المعدل المرجعي بفارق بلغ 0،5 درجة.

وبالنسبة إلى الحرارة الصغرى، فقد كانت إجمالا قريبة من المعّدلات المرجعية وتراوحت بين 7،1 درجة بالقصرين و 15،7 درجة بجربة ولقد بلغت الحرارة الصغرى المطلقة 1،5 درجة بتالة يوم 30 نوفمبر 2021. أما المعدل العام للحرارة الصغرى فقد بلغ 11،2 درجة وكان قريبا من المعدل المرجعي (10،9 درجة) مع فارق ضئيل بلغ 0،3 درجة.

وبلغت معدلات متوسط درجات الحرارة ما بين 11،6 درجة بتالة و19،6 درجة بمدنين وكانت، إجمالا، قريبة من المعدلات المرجعية بأغلب الجهات.

وبالنسبة إلى المعدل العام لمتوسط درجات الحرارة خلال شهر نوفمبر، فقد بلغ 16،5 درجة وكان فوق المعدل المرجعي بقليل لنفس المحطات (16،1 درجة) بفارق 0،4 درجة، وفق معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي.